Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

Son Haberler

Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir adım atıldı. Kurumu yöneten TMSF, Ersoy’un görevden alındığını duyurdu. Gözaltı süreciyle birlikte medya kulislerinde başlayan hareketlilik, bu kararla daha da büyüdü.

TMSF, Mehmet Akif Ersoy'u Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

TMSF GÖREVDEN ALDI

Ersoy'un görevden alınmasının ardından TMSF de harekete geçti. Habertürk yönetiminde bulunan TMSF, Ersoy'u Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı

1
