Efsane savaş gemisi hizmetten çıkarıldı: Emekli edildi

Gemiyi Bahreyn’e son kez getiren Komutan Sam Stephens, bunun uzun bir operasyonel başarı tarihinin ve Kraliçe II. Elizabeth ile olan bağların kapanışı açısından gurur verici bir an olduğunu söyledi. Lancaster’ın son karşılamasında, daha önce gemiyi 2011–2013 yılları arasında komuta eden Filotilla Komutanı Koramiral Steve Moorhouse ile Orta Doğu’daki Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ben Aldous da hazır bulundu. Koramiral Moorhouse, geminin 34 yıllık hizmetinin (başlangıçta öngörülen süresinin neredeyse iki katı) olağanüstü bir başarı olduğunu vurgulayarak mürettebatın profesyonelliğine ve ailelerinin desteğine teşekkür etti; geminin hizmetten çıkarılma sürecine girerken personelin Noel öncesi Birleşik Krallık’a döndürülmesinin planlandığını belirtti.