Efsane savaş gemisi hizmetten çıkarıldı: Emekli edildi

Haber Merkezi
Efsane savaş gemisi HMS Lancaster, 34 yıllık hizmet süresini tamamlayarak emekli edildi.

Defenceturk'te yer alan habere göre HMS Lancaster, 34 yıllık hizmet kariyerini tamamladı. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması’nın en yoğun ve en uzun görev yapan savaş gemilerinden biri olan HMS Lancaster, bugün son kez Bahreyn’e ulaştı ve 34 yıllık hizmet kariyerini tamamladı. Limana girişinde, hizmet süresini simgeleyen uzun “paying-off pennant” flamasını taşıyan gemi, 34 pare top atışıyla ve HMS Collingwood Kraliyet Deniz Piyadeleri Bandosu’nun müzikleriyle karşılandı.

4.500 tonluk fırkateyn, 4.097 gün denizde görev yaptı ve 816.000 deniz mili yol kat etti; bu mesafe Dünya çevresinin 37,5 katına veya Ay’a iki gidiş-dönüşe eşdeğer. 1990’da Kraliçe II. Elizabeth tarafından kızağa konulan ve Lancaster Dükü unvanını taşıyan gemi, Mayıs 1992’de hizmete girdi.

Kariyerinin büyük kısmını Portsmouth’ta geçiren Lancaster, son 3 yılda Bahreyn’deki Birleşik Krallık Deniz Üssü’nden operasyon yürüttü ve özellikle 2023 sonlarında Kızıldeniz’de artan tehditler sırasında ilk görev alan gemi oldu. Lancaster ile yapılan operasyonlarda toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Son operasyonunda ise geminin Wildcat helikopterindeki Kraliyet Deniz Piyadeleri keskin nişancıları hızlı bir tekneyi etkisiz hâle getirdi.

Gemiyi Bahreyn’e son kez getiren Komutan Sam Stephens, bunun uzun bir operasyonel başarı tarihinin ve Kraliçe II. Elizabeth ile olan bağların kapanışı açısından gurur verici bir an olduğunu söyledi. Lancaster’ın son karşılamasında, daha önce gemiyi 2011–2013 yılları arasında komuta eden Filotilla Komutanı Koramiral Steve Moorhouse ile Orta Doğu’daki Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ben Aldous da hazır bulundu. Koramiral Moorhouse, geminin 34 yıllık hizmetinin (başlangıçta öngörülen süresinin neredeyse iki katı) olağanüstü bir başarı olduğunu vurgulayarak mürettebatın profesyonelliğine ve ailelerinin desteğine teşekkür etti; geminin hizmetten çıkarılma sürecine girerken personelin Noel öncesi Birleşik Krallık’a döndürülmesinin planlandığını belirtti.

Filonun inşa edilen dördüncü Type 23 fırkateyni olan HMS Lancaster, düşman denizaltılarını takip etmek ve dünyanın farklı bölgelerinde çok amaçlı görevler icra etmek üzere tasarlanmıştı. Kariyeri boyunca görevlerinin büyük kısmını Karayipler ve Orta Doğu’da geçiren gemi, ABD, Güney Atlantik, Arktik, Akdeniz ve Baltık’ta da operasyonlar yürüttü. Hizmeti boyunca korsanlıkla mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına, ticari gemilerin korunmasından Sudan’daki sivillerin tahliyesine kadar çok geniş bir yelpazede görev yapan Lancaster, mürettebatının gerçekleştirdiği operasyonlarla milyonlarca sterlinlik yasa dışı madde ele geçirilmesine katkı sağladı.

Gemi, Kraliyet Yatı Britannia’nın son Karayip turlarından birinde refakat etmekten, QE2 transatlantik gemisinin Dubai’ye son seyahatine eşlik etmeye kadar birçok sıra dışı görev de yerine getirdi. Lancaster’ın geçmişinde ayrıca ulusal bir gazete tarafından hediye edilen “Sunny” isimli, renkli dili ve film replikleriyle meşhur papağan da bulunuyordu; özellikle “Great Escape” temasını ıslıkla çalmasıyla tanınıp kraliyet ziyaretlerinde ise oldukça uslu davrandı. Sunny 2005’te gemiden ayrılarak Galler’de yeni bir hayata başladı. HMS Lancaster’ın nihai akıbetine ilişkin planlar yakında netleşecek ve mürettebatın büyük bölümü Noel için evlerine dönebilecek.

