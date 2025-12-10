Efsane savaş gemisi hizmetten çıkarıldı: Emekli edildi

Filonun inşa edilen dördüncü Type 23 fırkateyni olan HMS Lancaster, düşman denizaltılarını takip etmek ve dünyanın farklı bölgelerinde çok amaçlı görevler icra etmek üzere tasarlanmıştı. Kariyeri boyunca görevlerinin büyük kısmını Karayipler ve Orta Doğu’da geçiren gemi, ABD, Güney Atlantik, Arktik, Akdeniz ve Baltık’ta da operasyonlar yürüttü. Hizmeti boyunca korsanlıkla mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına, ticari gemilerin korunmasından Sudan’daki sivillerin tahliyesine kadar çok geniş bir yelpazede görev yapan Lancaster, mürettebatının gerçekleştirdiği operasyonlarla milyonlarca sterlinlik yasa dışı madde ele geçirilmesine katkı sağladı.