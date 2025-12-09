Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin 1987’den bu yana uyguladığı liman ambargosunun kaldırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli, ambargonun yıllardır Rum denizcilik sektörünü derinden etkilediğini ve hiçbir Rum gemisinin Türkiye’ye yanaşamadığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli, Türkiye’nin yıllardır uyguladığı liman ambargosunun kaldırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Hatzimanoli, ambargonun Rum denizcilik sektörünü uzun süredir derinden etkilediğini vurguladı.



Geroskipou’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hatzimanoli, Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına yaklaşması konusunda hiçbir gelişme olmadığını söyledi.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis’in konuyu her platformda gündeme getirdiğini belirten bakan yardımcısı, buna rağmen Ankara’dan olumlu bir adım gelmediğini ifade etti.

Rum lider Hristodulidis, 11 Kasım’daki röportajında ambargonun kaldırılması için karşılıklı adımlar atılabileceğini savunmuştu.



Hristodulidis’in açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Türk iş adamları için vizeleri serbest bırakarak başlayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye, Kıbrıs bayrağı taşıyan gemilere limanlarını açabilir.”

Hatzimanoli, ambargonun Rum kesiminde gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlere büyük mali ve operasyonel yük getirdiğini belirtti.

Rum yetkili, ambargonun kaldırılması için umutlu olduklarını ancak somut bir çözümün henüz ufukta görünmediğini dile getirdi.

Türk ambargosu nedeniyle sektörün uzun yıllardır sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Hatzimanoli:

“Ambargo karşısında yıllardır zorluk yaşadık. Bir çözüm bulunmasının mümkün olacağını umuyoruz.”

ifadelerini kullandı.