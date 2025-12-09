  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

Zelensky: Londra’daki görüşmeler verimli geçti

Futbolda bahis soruşturmasında Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı

Futbolda bahis soruşturmasında flaş gelişme: 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

Türkiye’nin uzun soluklu Afrika yolculuğu: Türkiye’nin Afrika’daki varlığının diğer bir boyutu ‘Türkiye Bursları’

Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi

Türkiye ile Macaristan arasında dezenformasyonla mücadele alanında iş birliği

DEM Eş Genel Başkanı’ndan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Olumlu havayı bozan çıkış

İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"

Almanya'da dev firmalar iflasın eşiğinde, hükümetin koruması altına girdi: Binlerce katıldı! Kötü haber geldi
Gündem Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'
Gündem

Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin 1987’den bu yana uyguladığı liman ambargosunun kaldırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli, ambargonun yıllardır Rum denizcilik sektörünü derinden etkilediğini ve hiçbir Rum gemisinin Türkiye’ye yanaşamadığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin 1987’den bu yana uyguladığı liman ambargosunun kaldırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli, ambargonun yıllardır Rum denizcilik sektörünü derinden etkilediğini ve hiçbir Rum gemisinin Türkiye’ye yanaşamadığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli, Türkiye’nin yıllardır uyguladığı liman ambargosunun kaldırılması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Hatzimanoli, ambargonun Rum denizcilik sektörünü uzun süredir derinden etkilediğini vurguladı.


Geroskipou’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hatzimanoli, Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına yaklaşması konusunda hiçbir gelişme olmadığını söyledi.
GKRY Lideri Nikos Hristodulidis’in konuyu her platformda gündeme getirdiğini belirten bakan yardımcısı, buna rağmen Ankara’dan olumlu bir adım gelmediğini ifade etti.

Rum lider Hristodulidis, 11 Kasım’daki röportajında ambargonun kaldırılması için karşılıklı adımlar atılabileceğini savunmuştu.


Hristodulidis’in açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Türk iş adamları için vizeleri serbest bırakarak başlayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye, Kıbrıs bayrağı taşıyan gemilere limanlarını açabilir.”
Rum yönetimi hatırlattı: 1987’den beri hiçbir Kıbrıs Rum gemisi Türkiye’ye yanaşamadı.

Hatzimanoli, ambargonun Rum kesiminde gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlere büyük mali ve operasyonel yük getirdiğini belirtti.

Rum yetkili, ambargonun kaldırılması için umutlu olduklarını ancak somut bir çözümün henüz ufukta görünmediğini dile getirdi.

Türk ambargosu nedeniyle sektörün uzun yıllardır sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Hatzimanoli:

“Ambargo karşısında yıllardır zorluk yaşadık. Bir çözüm bulunmasının mümkün olacağını umuyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı

Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı

Başkan Erdoğan, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Adra ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Adra ile bir araya geldi

Gündem

Başkan Erdoğan, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Adra ile bir araya geldi

Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir
Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir

Dünya

Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23