  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

İfadesinde bile kopya çekti! Ekrem'den Cem Uzan taktiği

İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum

İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

Ömer Çelik: Sanal bahis ve kumar bir pandemi halini aldı! Bu sorunu çözeceğiz

İstanbul şampiyon İzmir ve Ankara ise zirveye yürüyor! Dünyanın en kötü trafiği listesine CHP belediyeciliği damgası

Bayraktar’dan enerji tasarrufu vurgusu! “Yılda 1 milyar metreküp doğalgaz cepte kalacak”

Mahkeme 'mutlak butlan’ vermeyince havalara uçuyordu: CHP'li Başarır Türk yargısını hedef aldı!

Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak

‘Hiçbir şeye devam veremiyor’ Muhalif Erdem Atay şovmen Ekrem'i yerden yere vurdu
Aktüel Tuhaf durum: Devlet nüfus artsın istiyorsa neden 1+1 ev yapıyor?
Aktüel

Tuhaf durum: Devlet nüfus artsın istiyorsa neden 1+1 ev yapıyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tuhaf durum: Devlet nüfus artsın istiyorsa neden 1+1 ev yapıyor?

Türkiye'de toplam doğurganlık hızı alarm verirken 500 bin sosyal konut projesinin tamamının 1+1 ve 2+1 daireler üzerine kurulu olması, “devlet nüfusun artmasını istiyorsa neden ailelere uygun konut üretmiyor?” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye'de toplam doğurganlık hızı alarm verirken 500 bin sosyal konut projesinin tamamının 1+1 ve 2+1 daireler üzerine kurulu olması, “devlet nüfusun artmasını istiyorsa neden ailelere uygun konut üretmiyor?” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de doğurganlık oranı tarihsel bir düşüş yaşarken, hükümet sık sık nüfus artışının teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak aynı dönemde devlet eliyle hayata geçirilen konut projelerinde 1+1 ve 2+1 daireler kamuoyunda dikkat çeken bir çelişkiyi gündeme getirdi.

Zira sosyal konutun temel amacı, özellikle dar gelirli aileleri barındırmak. Küçük metrekareli evlerin yaygınlaşması, aile büyüklüğüyle ve nüfus artışı hedefiyle örtüşmüyor.

Sosyologlar ve şehir plancıları bu duruma dikkat çekiyor. Türkiye’de aile yapısı hâlâ geniş ve çocuklu, dar gelirli kesimde ortalama hane sayısı 3 ile 5 kişi arasında. Buna karşın piyasaya sürülen konutların çoğu tek kişilik veya çocuksuz çiftlere göre tasarlanıyor. Bu durumun uzun vadede şu sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor; ailelerin genişleyememesi ve çocuk sahibi olma kararının ertelenmesi...

Nüfus teşvik paketleri, doğum destekleri ve aile odaklı kampanyalar hazırlanırken, sosyal medyada en çok paylaşılan soru şu:

“Devlet nüfusu artırmak istiyorsa neden aile evleri yerine bekar evleri üretiyor?”

Uzmanların ortak önerileri şöyle; sosyal konut projelerinde 3+1 ve 4+1 oranı artırılmalı.

“Aile büyüklüğüne göre konut” modeli geliştirilmeli. Şehir merkezlerine yakın bölgelerde uygun fiyatlı aile konutları üretilmeli.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23