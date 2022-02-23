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Spor UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?
Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Futbolseverler, Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ne zaman oynanacağını, son 16 maçlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi tarihi:

Yeniakit Publisher
2022-02-23 11:24:00 -
UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman 2022

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar, yarın yapılacak 8 karşılaşmanın ardından belli olacak.

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb- Sevilla (1-3)

20.45 Real Sociedad-Leipzig (2-2)

20.45 Olympiakos-Atalanta (1-2)

20.45 Lazio- Porto (1-2)

23.00 Napoli - Barcelona (1-1)

23.00 Rangers-Borussia Dortmund (4-2)

23.00 Real Betis - Zenit (3-2)

23.00 Braga - Sheriff  (0-2)

Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? Konferans Ligi kuraları ne zaman?
Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? Konferans Ligi kuraları ne zaman?

Spor

Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? Konferans Ligi kuraları ne zaman?

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