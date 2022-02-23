UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?
Futbolseverler, Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ne zaman oynanacağını, son 16 maçlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi tarihi:
Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman 2022
UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar, yarın yapılacak 8 karşılaşmanın ardından belli olacak.
25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.
Son 16 play-off turu rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:
20.45 Dinamo Zagreb- Sevilla (1-3)
20.45 Real Sociedad-Leipzig (2-2)
20.45 Olympiakos-Atalanta (1-2)
20.45 Lazio- Porto (1-2)
23.00 Napoli - Barcelona (1-1)
23.00 Rangers-Borussia Dortmund (4-2)
23.00 Real Betis - Zenit (3-2)
23.00 Braga - Sheriff (0-2)