UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından belli oldu. il eden Galatasaray, grubunu lider bitirerek son 16 turunun kura çekimine seri başı olarak katılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli olmasıdan sonra GS’nin muhtemel rakipleri de sorgulanmaya başlandı. Galatasaray’nin muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde. UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri kim olacak?