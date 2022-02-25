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Spor UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Spor

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından belli oldu. il eden Galatasaray, grubunu lider bitirerek son 16 turunun kura çekimine seri başı olarak katılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli olmasıdan sonra GS’nin muhtemel rakipleri de sorgulanmaya başlandı. Galatasaray’nin muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde. UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri kim olacak?

Yeniakit Publisher
2022-02-25 10:06:00 - 2022-02-25 10:07:24
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

UEFA Avrupa ligi'nde oynana play-off turu mücadelelerinin ardından son 16'ya kalmaya hak kazanan 8 takım belli oldu. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından netleşti. 

UEFA Avrupa Ligi  son 16 turu takımları

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta?

UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri

Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde;

Atalanta

Sevilla

Porto

RB Leipzig

Rangers

Barcelona

Real Betis

Braga

Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı takımları

Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar şöyle;

Kızılyıldız

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Oylmpique Lyon

Monaco

Spartak Moskva

West Ham United

Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak. Son 16 turunda ayrıca, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

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