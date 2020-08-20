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Spor UEFA Avrupa Ligi finaline doğru
Spor

UEFA Avrupa Ligi finaline doğru

Inter, kupada finale kadar yaptığı 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı - İtalyan ekibinin en golcü futbolcusu, 6 kez fileleri havalandıran Romelu Lukaku oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:05:27 -
UEFA Avrupa Ligi finaline doğru

ANKARA (AA) - ABDULKADİR KARAKAYA - UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Sevilla ile karşılaşacak Inter, finale kadar namağlup geldi.

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Milano temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın F Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son 32 turunda Ludogorets'i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte'nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i geçerek finalin yolunu tuttu.


- En golcü isim Lukaku


Inter'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.

Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter'de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.


- UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları


Inter'in UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:  

Tur Maç Sonuçlar
Son 32 Inter-Ludogorets 2-0, 2-1
Son 16 Inter-Getafe 2-0
Çeyrek Final Inter-Bayer Leverkusen 2-1
Yarı Final Inter-Shakhtar Donetsk 5-0


- Kadrosu


Inter'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

NoAdıOG
1Samir Handanovic 30
27 Daniele Padelli 2 0

- Savunma:

NoAdı O G
2 Diego Godin 50
6Stefan de Vrij 3 0
13 Andrea Ranocchia 2 0
33Danilo D'Ambrosio 5 1
34Cristiano Biraghi 4 1
37Milan Skriniar 1 0
95Alessandro Bastoni 4 0

- Orta Saha:

NoAdıOG
5Roberto Gagliardini 3 0
8 Matías Vecino 1 0
11Victor Moses 4 0
12Stefano Sensi 1 0
15 Ashley Young 4 0
20Borja Valero 2 0
23Nicolo Barella 5 1
24Christian Eriksen 5 2
32 Lucien Agoume0 0
77 Marcelo Brozovic4 0
87 Antonio Candreva0 0

- Forvet:

NoAdı O G
7 Alexis Sanchez4 0
9 Romelu Lukaku5 6
10 Lautaro Martinez4 2
30 Sebastiano Esposito2 0

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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