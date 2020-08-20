UEFA Avrupa Ligi finaline doğru

ANKARA (AA) - ABDULKADİR KARAKAYA - UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Sevilla ile karşılaşacak Inter, finale kadar namağlup geldi.

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Milano temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın F Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son 32 turunda Ludogorets'i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte'nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i geçerek finalin yolunu tuttu.







- En golcü isim Lukaku





Inter'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.



Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter'de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.





- UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları





Inter'in UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar Son 32 Inter-Ludogorets 2-0, 2-1 Son 16 Inter-Getafe 2-0 Çeyrek Final Inter-Bayer Leverkusen 2-1 Yarı Final Inter-Shakhtar Donetsk 5-0





- Kadrosu





Inter'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No Adı O G 1 Samir Handanovic 3 0 27 Daniele Padelli 2 0

- Savunma:

No Adı O G 2 Diego Godin 5 0 6 Stefan de Vrij 3 0 13 Andrea Ranocchia 2 0 33 Danilo D'Ambrosio 5 1 34 Cristiano Biraghi 4 1 37 Milan Skriniar 1 0 95 Alessandro Bastoni 4 0

- Orta Saha:

No Adı O G 5 Roberto Gagliardini 3 0 8 Matías Vecino 1 0 11 Victor Moses 4 0 12 Stefano Sensi 1 0 15 Ashley Young 4 0 20 Borja Valero 2 0 23 Nicolo Barella 5 1 24 Christian Eriksen 5 2 32 Lucien Agoume 0 0 77 Marcelo Brozovic 4 0 87 Antonio Candreva 0 0

- Forvet:

No Adı O G 7 Alexis Sanchez 4 0 9 Romelu Lukaku 5 6 10 Lautaro Martinez 4 2 30 Sebastiano Esposito 2 0

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

