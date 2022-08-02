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Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu mücadeleleri başlıyor
Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu mücadeleleri başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu mücadeleleri yarın başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 11:28:00 -
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu mücadeleleri başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turu ilk ayağında yarın ve 4 Ağustos Perşembe günü 32 maç oynanacak.

Türk takımları, ilk maçlarına perşembe günü deplasmanda çıkacak. Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'le TSİ 21.45'te, Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

20.00 Viborg (Danimarka)-B36 (Faroe Adaları)

20.00 Riga (Letonya)-Gil Vicente (Portekiz)

20.30 Wolfsberger (Avusturya)-Gzira (Malta)

21.30 Dunajska Streda (Slovakya)-FCSB (Romanya)

4 Ağustos Perşembe:

19.00 RFS (Letonya)-Hibernians (Malta)

19.00 KuPS (Finlandiya)-Young Boys (İsviçre)

19.30 Spartak Trnava (Slovakya)- Rakow (Polonya)

19.45 Paide (Estonya) - Anderlecht (Belçika)

20.00 Shakhtyor (Belarus)-CFR Cluj (Romanya)

20.00 AIK (İsveç)-Şkendiya (Kuzey Makedonya)

20.00 Viking (Norveç)-Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)

20.00 Lillestrom (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika)

20.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kyzylzhar (Kazakistan)

20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Aris (Yunanistan)

20.00 Molde (Norveç)-Kisvarda (Macaristan)

20.00 Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya)

20.00 Slavia Prag (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.30 Zorya Luhansk (Ukrayna)-Universitatea Craiova (Romanya)

21.00 Ballkani (Kosova)-Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

21.00 Lugano (İsviçre)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

21.00 Hamrun (Malta)-Levski Sofya (Bulgaristan)

21.00 Cukaricki (Sırbistan)-Twente (Hollanda)

21.00 Vaduz (Lihtenştayn)-Konyaspor

21.00 Sepsi (Romanya)-Djurgardens (İsveç)

21.30 Brondby (Danimarka)-Basel (İsviçre)

21.45 Vikingur (İzlanda)-Lech (Polonya)

21.45 Breidablik (İzlanda)-Medipol Başakşehir

21.55 Fehervar (Macaristan)-Petrocub (Moldova)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek)-Tobol (Kazakistan)

22.00 Hajduk Split (Hırvtistan)-Vitoria (Portekiz)

22.00 Dundee United (İskoçya)-AZ Alkmaar (Hollanda).

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