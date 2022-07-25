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Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları ne zaman saat kaçta? Yarın hangi maç var?
Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları ne zaman saat kaçta? Yarın hangi maç var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanşı hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 13:53:00 - 2022-07-25 13:54:26
UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçları ne zaman saat kaçta? Yarın hangi maç var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun rövanşında yarın ve çarşamba günü 7 maç oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş yarın hangi maçlar var? Yarın hangi maçlar var?  UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu yarınki maçlar hangileri?

Yarın hangi maçlar var?

Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme rövanş maçların TSİ programı şöyle:

19.00 Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan) (0-2)

20.15 TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-2)

21.00 Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino) (4-0)

27 Temmuz Çarşamba kimin maçı var?

18.00 Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya) (0-3)

20.00 AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna) (2-3)

21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ) (0-0)

21.00 Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan) (1-5)

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