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Spor UEF, Süper Lig ekibini Avrupa kupalarından men etti
Spor

UEF, Süper Lig ekibini Avrupa kupalarından men etti

Yeniakit Publisher
2024-05-17 20:13:00 -
UEF, Süper Lig ekibini Avrupa kupalarından men etti

UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçen borçları nedeniyle ceza verdi.

UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

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