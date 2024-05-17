UEF, Süper Lig ekibini Avrupa kupalarından men etti
UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçen borçları nedeniyle ceza verdi.
UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz
UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçen borçları nedeniyle ceza verdi.
UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
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