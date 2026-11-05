Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Türkiye genelinde sokak güvenliğini sıfırlayan ve her geçen gün yeni bir mağduriyet üreten denetimsizlik zinciri, bu kez Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir vatandaşın emeğini hedef aldı. Bir evin bahçesindeki kümese giren başıboş köpeklerin, 13 tavuğu telef ettiği anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Yıllardır Batı menşeili fonlar, dernek bağışları ve şeffaf olmayan kayıt dışı finans ağlarıyla beslenen ‘mamacı rant’ lobisi, çocukların hayatını hiçe saydığı gibi köylünün rızkının zarar görmesini de derin bir pişkinlikle izlemeye devam ediyor.