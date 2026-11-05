  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiliz basınının flaş çıkışı! Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu Namussuzlar evleri polis yardımıyla gasp etti! Samsun'dan yağmur fırtınası geçti: Dağlar şelaleye yollar göle döndü Sıralamaya damga vurdular! Türk üniversiteleri ‘en’ler listesinde Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı: Orman yangınlarını 3’te 1 oranında azalttık 2026 2027 AUZEF vize sınavı ne zaman, ertelendi mi? AUZEF güz dönemi sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Türkiye'nin dört bir yanında kamu düzenini felç eden, masum evlatlarımızın canına kasteden ve sokakları adeta açık hava tecrit alanına dönüştüren başıboş köpek sorunu, bu kez Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir köylünün kümesine dalarak 13 tavuğun telef olmasına yol açtı. Kamera kayıtlarıyla tescillenen bu olay karşısında "can dostu" maskesi altında milyarlık mama piyasasını elinde tutan rant odakları ise her zamanki gibi derin bir vurdumduymazlıkla sessizliğe büründü.

#1
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Türkiye genelinde sokak güvenliğini sıfırlayan ve her geçen gün yeni bir mağduriyet üreten denetimsizlik zinciri, bu kez Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir vatandaşın emeğini hedef aldı. Bir evin bahçesindeki kümese giren başıboş köpeklerin, 13 tavuğu telef ettiği anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Yıllardır Batı menşeili fonlar, dernek bağışları ve şeffaf olmayan kayıt dışı finans ağlarıyla beslenen ‘mamacı rant’ lobisi, çocukların hayatını hiçe saydığı gibi köylünün rızkının zarar görmesini de derin bir pişkinlikle izlemeye devam ediyor.

#2
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde başıboş köpekler bir evin bahçesindeki kümese girdi. Tavuklara saldıran köpekler 13 hayvanın telef olmasına neden olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinleri benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

#3
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Muratlı ilçesinde bir evin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 13 tavuğun telef olmasına neden oldu. Köpeklerin kümese girerek tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

#4
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan köpek saldırısı, kümes sahiplerini mağdur etti. Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümes alanına giren köpekler, tavuklara saldırarak büyük zarara yol açtı.

#5
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, köpeklerin kümesin çevresine geldikten sonra içeri girerek hayvanlara saldırdığı görüldü.

#6
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

13 TAVUK TELEF OLDU, MAHALLELİ ÖNLEM İSTEDİ: Saldırının ardından kümes sahipleri yaptıkları incelemede 13 tavuğun telef olduğunu tespit etti.

#7
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Hayvanların bir el arabasına konulduğu görülürken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeye karşı endişelerini dile getirdi.

#8
Foto - Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak
Dünya

Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak

Avrupa'da her fırsatta iklim ve çevre mürebbitliğine soyunan, Türkiye karşısında her defasında ayak oyunlarına başvuran Alman zihniyeti bir ..
FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!
Gündem

FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!

FETÖ'nün eski Herkül sitesi editörü Osman Şimşek, Enes Kanter'e sosyal medya üzerinden sert sözlerle yüklendi. Kanter'in siyasi faaliyetleri..
Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş
Aktüel

Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş

Sahnedeki seviyesiz mizahı, milletin değerlerine yabancı duruşu ve adı hep skandallarla anılan Müjdat Gezen zihniyetinin izinden giden Şevke..
Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı!
Gündem

Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı!

Daha birkaç gün önce, siyasi iktidara öğrencileri cuma namazına gitme-gitmeme üzerinden fişlediği suçlaması yapan, yıllardır yaradılıştaki d..
Fenerbahçe tarih yazdı
Spor

Fenerbahçe tarih yazdı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Liverpool ile karşılaştı. Sahadan Fenerbahçe Liverpool'u puansız gönderi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23