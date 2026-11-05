Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu
Türkiye'nin dört bir yanında kamu düzenini felç eden, masum evlatlarımızın canına kasteden ve sokakları adeta açık hava tecrit alanına dönüştüren başıboş köpek sorunu, bu kez Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir köylünün kümesine dalarak 13 tavuğun telef olmasına yol açtı. Kamera kayıtlarıyla tescillenen bu olay karşısında "can dostu" maskesi altında milyarlık mama piyasasını elinde tutan rant odakları ise her zamanki gibi derin bir vurdumduymazlıkla sessizliğe büründü.