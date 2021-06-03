Udi hindi yağı satışı yasaklandı mı? Udi hindi yağı ne işe yarar?

Bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı olarak görülen udi hindi düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili olduğu söyleniyor. Son dönemlerde faydalarından dolayı merak edilerek kullanılmaya başlanan udi hindi yağının yasaklanması tepkilere neden oldu. CİMER’e gelen şikayetler üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitki hakkında yeni kararlar alındı. Hindistan’dan gelen geleneksel tıp tedavinde kullanılan bitki türü Türkiye’de şikâyet edilmesinin ardından hangi karar alındı?

Udi hindi yağı satışı yasaklandı mı?

En güçlü doğal antibiyotiklerden olan Ud-i Hindi, kilogramı 250 liradan satılıyor. Dünya koronavirüs ile savaşırken pandemi döneminde şifalı bitkiler aranırken gündeme bomba gibi düşen Udi Hindi’nin yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılıyor.

Şişi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, CİMER'e gelen şikâyet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satıldığı gerekçesiyle satışının durdurulmasına karar verdi. Bu karara bazı vatandaşlar sevinirken bazıları ise yerinde karar olduğunu açıkladı.

Vatandaşlar şifalı bitkinin yasaklanmaması için twitterda #udihindiyağıyasaklanmasın adı ile etiket açarak farkındalık yaratmak istediler.

Udi hindi yağı neye yarıyor?

Bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı besinler arasında yer alan udi hindi düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı koronavirüse karşı da koruyucu etkisi olduğu söyleniyor.