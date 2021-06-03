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Sağlık Udi Hindi Yağı nedir? Udi Hindi Yağının faydaları nelerdir?
Sağlık

Udi Hindi Yağı nedir? Udi Hindi Yağının faydaları nelerdir?

Udi Hindi'nin yasaklandığı iddiaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bu nedenle Udi Hindi Yağının ne olduğunu ve nelere faydalı olduğunu merak eden kişiler internette Udi Yağı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Udi Hindi Yağı nedir? Udi Hindi Yağının faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 18:46:00 -
Udi Hindi Yağı nedir? Udi Hindi Yağının faydaları nelerdir?

Hindistan’da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisi, en güçlü doğal antibiyotikler arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de Udi hindi Yağına çok talep oluşmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Udi Hindi Yağı nedir?

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen, odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi bir ağaçtan elde ediliyor. Çin’de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür. Bitkinin diğer ismi ise öd ağacıdır.

Udi Hindi Yağının faydaları nelerdir?

Udi Hindi Yağı, Peygamber Efendimiz s.a.v tarafından kullanılması tavsiye edilmiş bir alternatif tıp bitkisidir. Peygamberimiz (s.a.v), Udi Hindi için “Tedavilerin en iyisi hacamat ve ûdi hindi ile yapılandır” buyurmuştur.

a)Mikrop kırıcıdır.

b)İltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar.

c)Cilt yanıkları, kesik, haşerat ısırığı ve egzama gibi cilt hastalıkların tedavi edilmesinde etkilidir.

d)Boğaz ağrılarına iyi gelir.

e)Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak kanser hücreleriyle savaşır.

f)Kanı temizleyerek kalp ve damar sağlığını korur.

g)Mide ağrısına iyi gelir.

ğ)9Safra ve böbrek taşlarını eritir.

İ)Grip ve nezle gibi mevsimsel nedenlerden meydana gelen hastalıklarda tedavi sürecini hızlandırır.

i)Burun tıkanıklığına iyi gelir solunum yollarını açar.

j)Stresi azaltır, yorgunluğu alır.

 

 

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