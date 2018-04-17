Ucuz ev bulmanın 7 kolay yolu

Türkiye'de her yıl yüzbinlerce ev alınıp satılıyor. İnsanlar hayallerindeki evin hem bütçeye hem de zevkine uygun olmasını istiyor. Bu noktada bütçe genellikle en önemli kıstas oluyor. Peki, ucuz ev nasıl bulunur?

Kampanyaları takip edin

Konut projeleri söz konusu olduğunda, şirketler son derece avantajlı ödeme koşulları sunuyor. Özellikle yeni tanıtılan bir projede, banka kredisi ve sıfır faiz uygulamasının yaygın olduğunu görüyoruz. Kampanyaları takip ederek uygun fiyatlı evleri, uygun ödeme koşullarıyla alabilirsiniz.

Lansman dönemlerini kaçırmayın

Eğer yeni tanıtılan bir konut projesine denk gelirseniz, ucuz ev bulmanın en kolay yolu lansman döneminde olur. Çünkü lansman döneminde alınan dairelerin prim yapma olasılığı çok yüksektir. Ucuz ev satın aldığınızda kısa süre sonra sizin için iyi bir yatırım aracına dönüşecektir.

Gelişmekte olan bölgelere bakın

Türkiye coğrafyası oldukça geniş. Dolayısıyla yeni gelişen bölgelere birçok konut projesi yapılıyor. Yerleşimin tam oturmadığı bölgelere odaklanırsanız oldukça uygun fiyatlı evlere ulaşabilirsiniz.

Anadolu illerinde fırsatlar var

Ben Anadolu’dan kopamam diyenlerdenseniz ve ucuz ev bulmak istiyorsanız, bunun en kolay yollarından biri de küçük şehirlere yönelmektir. Anadolu’da yer alan birçok şehirde birçok ucuz ev bulunuyor ve yatırımcılara harika fırsatlar sunuyor.

Bölgenin emlak endeksine bakın

Rakamlar yalan söylemez, emlak endeksi bir bölge hakkında en net bilgiye ulaşabileceğiniz oranları temsil eder. Emlak endeksi düşen bölgelere yatırım yapmak isterseniz ucuz evlere de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

TOKİ projelerini takip edin

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), alt ve orta gelir grubu için sosyal konutlar inşa ediyor. Son dönemde ürettiği konut sayısını bir hayli artıran TOKİ, bazı bölgelerde 200 TL’nin altında taksitle ev sahibi yapabiliyor. TOKİ tarafından inşa edilen projeleri inceleyerek hem oturum hem de yatırım amaçlı daire satın alabilirsiniz.

Turistik bölgeleri araştırın

Kabul edelim, tatil yapmayı seven bir milletiz. Üstelik ülkemizin birçok tatil yöresi cennetten parçalar taşıyor. Hem yazlık hem de yatırım amaçlı ev almak istiyorsanız bu bölgeleri inceleyebilirsiniz.