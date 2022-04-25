Ucuz elektriği CHP engelliyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendi kurduğu Millet İttifakı tarafından bile yok sayılarak karanlıkta bırakılan Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturası üzerinden şov yaparken; enerji tarifelerinde Avrupa’ya oranla daha uygun faturalandırma sistemi uygulanan Türkiye’de bu bedelleri daha da aşağılara çekebilmenin yolunu CHP kapatmaya çalışıyor. Elektrik maliyeti üzerindeki en önemli kalem olan doğalgaz ve petrolün maliyetini aşağılara çekebilmek için Türkiye’nin dört bir yanında inşa edilen Hidroelektrik Santralleri (HES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES), Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES), Güneş Enerjisi Santralleri (GES), termik ve nükleer santrallere hep CHP karşı çıkıyor.

Enerji hamlesine karşı çıktılar

Mersin Akkuyu ve Sinop’ta nükleer santrale karşı çıkan CHP kurmayları, İzmir ve Çanakkale’de rüzgar, Tekirdağ, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta termik, Aydın’da jeotermal, Bursa, Rize ve Van’da hidroelektrik santrali yapılmasına itiraz ediyor. Projeleri durdurmak için arka bahçesi hüviyetindeki meslek odaları ve çevre örgütleriyle birlikte davalar açan CHP’liler, bir yandan da yerel halkı kışkırtarak gösteriler düzenliyor. Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları iktidara gelmeleri halinde nükleer santrallerinin kapısına kilit vurulacağını vaat ediyor. Elektrik faturalarının ucuzlamasına doğrudan etki edecek projelere karşı CHP’nin tutumu şu olaylarda kayıtlara geçti:

İktidar vaatleri durdurmak!

Enerjide dışa bağımsızlığımızı azaltacak Mersin’deki Akkuyu nükleer santraline karşı CHP yönetimi ve milletvekilleri onlarca defa eylem düzenledi.

Sinop’ta kurulması planlanan nükleer santral projesinin durdurulması için CHP ve yandaş dernekleri “Nükleere Hayır” pankartlarıyla protesto gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz” dedi.

Çanakkale’de rüzgar enerjisi santraline itiraz eden CHP Çanakkale İl Kadın Kolları, yılda 484 milyon kilovat/saat kapasiteli santralin iptali için dilekçe verdi, eylem yaptı.

Türkiye’nin enerjide ilk 10 büyük tesisi arasında yer alan Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali’nin yanı sıra C Santrali’nin inşa edilmesine karşı CHP Afşin İlçe Başkanlığı mahkemeye iptal davası açtı.

Aydın Nazilli’de JES yapımına karşı CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve beraberindeki eylemciler protesto düzenledi.

Aydın Efeler’deki Sarı Zeybek Jeotermal Santrali’ne karşı CHP’li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın organizasyonunda “istemezük” eylemi gerçekleştirildi.

Eskişehir Alpu’ya kurulması planlanan termik santrale CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in en ön safta yer aldığı protesto eylemi düzenlendi.

Eskişehir Beyazaltın’a yapılması planlanan kömürlü termik santrali istemeyen CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları sahaya indi.

Bursa Nilüfer’de yapılacak termik santrallere karşı CHP Bursa teşkilatı tam kadro eyleme geçti.

Van-Erciş’te yapımına başlanan HES çalışmalarına karşı CHP’liler ‘projeyi durdurun’ çağrısı yaptı.

Rize-Güneysu’da HES yapımına karşı köylüleri kışkırtan CHP’liler protesto eylemleri düzenledi.

Her projeye karşılar

Tekirdağ-Ergene’de termik santral projesine itiraz eden CHP Tekirdağ Gençlik Kolları üyeleri “Termik santral istemiyoruz” sloganı atarak yürüyüş yaptı.

Denizli’de Avdan Termik Santrali’ne karşı CHP İl Spor Kurulu üyeleri protesto eylemi gerçekleştirdi.

Zonguldak Kilimli’de termik santral inşasına CHP’li 20 milletvekili ve parti teşkilatının katılımıyla istemezük eylemi yapıldı.

İzmir Çeşme’de yapılan rüzgar enerji santrali, eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam öncülüğünde protesto edildi.

Amasya-Merzifon arasına yapılması planlanan termik santralin iptal edilmesi için CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz sahada çırpındı.

Tokat’taki HES çalışmalarını engellemek için de CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve beraberindeki partililer protestoda bulunarak eylem yaptı.