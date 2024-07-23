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Gündem Uçuşu olanlar dikkat! Seferler iptal edildi
Gündem

Uçuşu olanlar dikkat! Seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-23 13:13:00 -
Uçuşu olanlar dikkat! Seferler iptal edildi

Trabzon Havalimanı'nda bu gece saat 02.00-08.00 arası yapılacak pist bakımı çalışması nedeni ile tüm seferler iptal edildi.

2020 yılında asfaltlanarak yenilenen Trabzon Havalimanı pisti 4 yılda 6. kez bakıma alınırken, bu gece yapılacak çalışma nedeniyle tüm seferlerin gece saat 02.00 ile 08.00 saatleri arasında iptal olduğu belirtildi.

23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı, 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatılmıştı.

Bu tarihlerin ardından havalimanı pisti dönem dönem çalışma yapılırken, son olarak geçtiğimiz yıl 7. ve 12. aylarda pist bakıma alınarak havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

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