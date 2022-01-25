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Gündem Uçuşların tekrar başlaması beklenirken, THY'den yeni bir karar
Gündem

Uçuşların tekrar başlaması beklenirken, THY'den yeni bir karar

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir dizi önlemler alınmış ve uçuşlar iptal edilmişti. Bugün saat 13.00'te tekrar başlaması beklenen uçuşlar için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk Hava Yoları, İstanbul Havalimanı uçuşlarını bu gece 00.00'a kadar durdurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:16:00 -
Uçuşların tekrar başlaması beklenirken, THY'den yeni bir karar

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının etkileri devam ediyor. Hava şartları ve pistlerin durumu nedeniyle dün İstanbul'da tüm uçuşlar durdurulmuştu. Uçuşların bugün saat 13.00'te tekrar başlaması beklenirken, THY yeni bir karar aldı. Öncü hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanı uçuşlarını bu gece 00.00'a kadar durdurdu.

Uçuşların 13.00'te başlaması bekleniyordu

Bugün sabah 09.20 civarında bir tweet atan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışmaların devam ettiğini ve uçuşlara bugün saat 13.00'ten sonra başlanacağını belirtmişti.

Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemekiçin yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır."

Bu gece 00.00'a kadar durduruldu

Ancak hava şartlarının olumsuz etkisi devam edince yeni bir karar alındı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçuşların bu gece 00.00'a kadar uzatıldığını duyurdu. Saat 11.10 gibi bir tweet atan Üstün şu ifadeleri kullandı.

"İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur."

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