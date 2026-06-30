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B-2’den tarihî test: Pasifik’te hedef gemi batırıldı!

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B-2’den tarihî test: Pasifik’te hedef gemi batırıldı!

ABD Hava Kuvvetleri, gerçekleştirilen bir askeri tatbikatta B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağından ilk kez uzun menzilli LRASM gemisavar füzesinin ateşlendiğini açıkladı.

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Foto - B-2’den tarihî test: Pasifik’te hedef gemi batırıldı!

ABD Pasifik Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Pasifik Hava Kuvvetleri, Mariana Adaları'nın kuzeyinde gerçekleştirilen tatbikatta, B-2 Spirit bombardıman uçağı kullanarak hedef bir geminin batırılmasını başarıyla test etti” denildi.

#2
Foto - B-2’den tarihî test: Pasifik’te hedef gemi batırıldı!

Operasyonda B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağının, radar izi düşük AGM-158C LRASM (Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi) kullandığı belirtildi. Açıklamada, “LRASM füzesinin B-2 Spirit bombardıman uçağından fırlatılması, Pasifik Hava Kuvvetleri'nin denizden gelebilecek tehditlere karşı koyma kabiliyetinde önemli bir ileri adımı temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - B-2’den tarihî test: Pasifik’te hedef gemi batırıldı!

LRASM, düşman gemilerini güvenli bir mesafeden vurmak üzere tasarlanmış, uzun menzilli ve radara yakalanma oranı son derece düşük (hayalet) bir seyir füzesi.

#4
Foto - B-2’den tarihî test: Pasifik’te hedef gemi batırıldı!

ABD Hava Kuvvetleri, daha önce bu füzenin B-2 stratejik bombardıman uçaklarından fırlatılabileceğine dair herhangi bir kabiliyeti kamuoyuyla paylaşmamıştı. Bu testle birlikte B-2'nin deniz hedeflerine karşı vuruş gücü ilk kez resmiyet kazanmış oldu.

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