  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ölüm, yıkım ve açlık! Soykırım 7. ayında

Suudi Arabistan'dan sonra şimdi de onlar! Maalesef Türkiye'den paralarını isteyemeye başladılar

O alanda da önemli bir rol üstlendik! Türk mühendisleri geliştirdi! Yüzde 100 güvenlik sağlıyor!

Mehmet Metiner, AK Partili o isimleri fena topa tutmuştu! Tek tek özür diledi: Bir hata ettim affola

Devlet hastanesinde 28 Şubat kafalı psikolog! Hastanede Kur’an düşmanlığı

CHP’li belediyelerde Kandil kıyımı

Rezalet ki ne rezalet! “Kimi susturuyorsun be” “Rasim ateşle oynuyorsun”

akit’i susturma girişimi yargıdan döndü

Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı

Ahmet Hakan’dan, seçimlerin ardından bomba yazı! Ne parti içi sorunlar ne kibir ne şu ne bu! “AK Parti’nin ilk çözmesi gereken sorun budur”
Gündem Uçuşlar yeniden başladı! Hatay Havalimanı'na 3 bin metre pist yapıldı
Gündem

Uçuşlar yeniden başladı! Hatay Havalimanı'na 3 bin metre pist yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 14:48:00 -
Uçuşlar yeniden başladı! Hatay Havalimanı'na 3 bin metre pist yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yolculu gidiş-geliş seferlerinin başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile hizmet vermeye başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, muhtemel bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.

"29 Mart itibarıyla yolculu gidiş-geliş seferlerine açıldı"

Depremin hemen ardından yapılan çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye, insani yardım gibi uçuşlara ve yolcu uçakları için yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşınabildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Pistimizi, zemin ile kaplamasının iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde yolculu gidiş-geliş seferlerine açtık. Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyetini teminen 22 pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edilmiş, turlu yaklaşma prosedürü uygulanabilmekteydi" dedi.

"16 seferde 2 bin 247 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcuya hizmet verildi"

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda depremin ardından sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, "Depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nı ekiplerin hummalı çalışması sonucu Mart sonu itibarıyla uçuşlara hazır hale getirdik. Ardından yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda 29 Mart 2024 tarihinden itibaren de dolu iniş ve dolu kalkış olarak uçuşları başlattık. 29 Mart tarihinden bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 yolcumuz havalimanımızdan seyahat etmiştir. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere toplam 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu şirketleri tarafından iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in adaylık kararı" target="_blank">
Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı
Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı

Gündem

Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abi kardeş ikisi de muhtar seçildi
Abi kardeş ikisi de muhtar seçildi

Gündem

Abi kardeş ikisi de muhtar seçildi

Libya'dan Türkiye'yi çıkarma planı! Bu kez sıkıntı çok büyük... O anlaşmayı gizlice engellediler
Libya'dan Türkiye'yi çıkarma planı! Bu kez sıkıntı çok büyük... O anlaşmayı gizlice engellediler

Gündem

Libya'dan Türkiye'yi çıkarma planı! Bu kez sıkıntı çok büyük... O anlaşmayı gizlice engellediler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23