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Yerel

Uçurumdan yuvarlanan inek ve sahibi için seferber oldular

Samsun’da inek ve sahibi uçurumdan yuvarlandı. İnek sahibi, vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, hayvan, İtfaiye Arama Kurtarma Timi tarafından yapılan çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

2020-04-26 09:17:00 -
Uçurumdan yuvarlanan inek ve sahibi için seferber oldular

Samsun'da uçurumdan yuvarlanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesi Emirmusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbey B'ye ait inek uçurumdan yuvarlandı. İnek sahibi de aynı yerden yuvarlanarak yaralandı. Gülbey B. yardım istedi. Vatandaşlar Gülbey B.'nin yardımına koştu. Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na haber verildi. Samsun'dan giden İtfaiye Arama Kurtarma Timi uçurumdan yuvarlanan ineği bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarmayı başardı. Gülbey B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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