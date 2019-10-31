  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

2019-10-31 17:32:00 -
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı

Karacadağ köyünde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, köy yakınlarındaki bir uçurumda mahsur kaldı.

Keçilerine kendi imkanlarıyla ulaşamayan Büyükada, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Gerede ve Bolu itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan 7 keçiyi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim