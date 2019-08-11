Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü Niğde’nin Ulukışlailçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Niğde’nin Ulukışlailçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Alihoca Köyünde Abdurahman Açık (47) yonetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerine Niğde AFAD ,Jandarma, itfaiye vesağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Abdurahman Açık (47) ve Serap Açık’ ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan 2 kişinin cesetleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.