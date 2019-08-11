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Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü

Niğde’nin Ulukışlailçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:52
Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü

Niğde’nin Ulukışlailçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Alihoca Köyünde Abdurahman Açık (47) yonetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.


Kaza yerine Niğde AFAD ,Jandarma, itfaiye vesağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Abdurahman Açık (47) ve Serap Açık’ ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan 2 kişinin cesetleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:52
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