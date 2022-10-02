  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uçuruma düşen kişiyi ekipler kurtardı
Yerel

Uçuruma düşen kişiyi ekipler kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uçuruma düşerek yaralanan kişi, halat yardımıyla AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 04:14:00 - 2022-10-02 04:14:30

Osmancık Mahallesi'nde M.Ü. (41), arkadaşlarıyla makilik alanda alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen yaralı M.Ü'yü bulunduğu yerden sedyeye alıp halat yardımıyla düzlüğe çıkardı.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa, Turgutlu ilçesinde uçuruma düşerek yaralanan kişi, halat yardımıyla AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23