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Dünya Uçurtmayla birlikte metrelerce havalandı
Dünya

Uçurtmayla birlikte metrelerce havalandı

Sri Lanka'da yapılan bir uçurtma şenliği ilginç bir görüntüye sahne oldu. Şenliklere katılan bir yarışmacı, uçurtma uçurduğu esnada kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçurtmayla birlikte yaklaşık 10 metre havalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 22:25:00 -
Uçurtmayla birlikte metrelerce havalandı

Münübe Yılmaz

Sri Lanka'da Tay Pongal festivalinin bir parçası olan popüler uçurtma şenliği ilginç bir görüntüye sahne oldu. Jaffna bölgesindeki Point Pedro'daki şenliklerde talihsiz bir olay yaşandı. Nadarasa Manoharan adlı yarışmacı, uçurtma uçurduğu esnada kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçurtmayla birlikte yaklaşık 10 metre havalandı. Dramatik olaydan görüntüler internette paylaşıldı. 

En az 10 metre yükseklikte havada asılı kaldı

Video, Manoharan'ın, büyük uçurtmasına takılan ipe yapıştığını gösteriyor. Yaklaşık altı kişilik bir grup, iplere bağlı bir uçurtmayı kaldırmak için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Kurtarma görevi yapan ekip, uçurtma süzülmeye başlayınca ipini yavaşça bırakıyor. Adam zıplamak için ipe tutunuyor ama uçurtma hızla yükselmeye başlıyor ve bu da işleri tersine çeviriyor. Sonuç olarak, Manoharan yerden en az 10 metre yükseklikte havada asılı kalıyor. Videoda, arkadaşlarının bağırarak Manoharan'dan uçurtma yükselmeye başlamadan önce ipi bırakmasını istediği görülüyor. 

Hafif yaralandı

Yere düşmeden önce en az bir dakika ipi tutan Manoharan’ın güvenli bir şekilde yere indiği ve hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Şok edici olaydan sonra Newswire'a konuşan Manoharan, insanların uçurtma ipini bıraktığını fark etmediğini belirtip, uçurtma yükselmeye başlayınca ipe tutunduğunu iddia etti. 

 

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