Üçüncü ittifak geliyor! İşte yer alacak partiler

Genel seçime 2 yıldan az bir süre kala siyasette üçüncü ittifak iddiaları ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin bir seçim ittifakı kuracağının ayak seslerinin işitildiğini söyledi.



2023'te yapılacak genel seçim öncesi muhalefette farklı ittifak ve birleşme iddiaları çıkıyor. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, yazdığı köşe yazısında bekleneni veremeyen DEVA ve Gelecek Partilerinin birleşeceğini iddia etmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında iki partinin birleşmekten ziyade yeni bir ittifak çatısı altında birleşme ihtimallerinin olduğunu yazdı. Selvi, ittifakta DEVA ve Gelecek Partileri dışında Saadet Partisi'nin de olabileceğini söyledi. Selvi ayrıca söz konusu ittifakın oluşması durumunda İYİ Parti'nin de bu ittifakta yer almayı düşünebileceğini sözlerine ekledi.

Abdulkadir Selvi'nin "Üçüncü ittifak mı doğuyor" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Birleşmeden ziyade üçüncü bir ittifakın ayak sesleri işitiliyor. Temel Karamollaoğlu CHP ile ittifak yapmaktan dolayı Saadet Partisi’nde koltuğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Karamollaoğlu cephesinde bir formülden söz ediliyor. Buna 1991 modeli deniliyor. Refah Partisi, IDP ve MÇP’nin yaptığı ittifaktan söz ediyorum. Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali “Kutsal İttifak”la yüzde 10 barajını aşıp Meclis’e girmişlerdi.

Seçim barajının yüzde 5’e düşecek olması bunları heyecanlandırdı. CHP ile ittifak yapmak, HDP ile yan yana durmak gibi damgalardan kurtulmak için Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin üçlü ittifakı konuşuluyor. Geçmişteki kutsal ittifaka benzer. Bunun tabanda bir sinerji meydana getireceği yayılıyor.

Olur mu bilmem. Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu ister. Ama Abdullah Gül, CHP’siz ve HDP’siz bir ittifaka yeşil ışık yakar mı, ondan emin değilim. Dikkat ederseniz Abdullah Gül dedim, Ali Babacan demedim."

İYİ Parti ne yapacak?

"Bu gelişme İYİ Parti’yi etkileyebilir. Bir kutsal ittifak imkânı doğarsa İYİ Parti’nin, vitrinde CHP’nin depoda ise HDP’nin hazır tutulduğu bir ittifakı izah etmekte zorlanması kaçınılmaz. O nedenle Saadet, DEVA ve Gelecek ittifakı Meral Akşener’in hesaplarını gözden geçirmesini sağlayabilir."

Meral Akşener'in zorluğu

"Eğer baraj yüzde 5’e düşerse İYİ Parti açısından yepyeni bir durum ortaya çıkacak. Hem eli güçlenecek hem de karar vermekte zorlanacak. Seçim barajı yüzde 5’e düşerse CHP ile ittifaka ihtiyacı kalmayacak. Eğer ittifakı sürdürürse o zaman “Neden CHP ile ittifak yaptın?” sorusuna cevap vermekte zorlanacak.

Bir de Saadet, DEVA ve Gelecek ittifakı gerçekleşir de İYİ Parti buna girmezse o zaman muhafazakâr taban, tek başına seçime girme imkânın varken girmedin, kutsal ittifaka katılma fırsatın doğmuşken katılmadın, diye sorgulayacak.

Ben üçüncü ittifak işini ciddi bir şekilde takip etmekten yanayım. Çünkü eğer gerçekleşirse olumlu ya da olumsuz bir şekilde siyasi denklemi etkileyecek."