Uçuk neden olur?

Uçuğun ortaya çıkmasına Herpes adlı virüs sebep olur. Bu yüzden uçuğun ortaya çıkması için öncelikle bu virüsün bulaşması gerekir. Herpes virüsü çeşitli şekillerde vücuda bulaşır ve vücudun bağışıklığının zayıfladığı durumlarda deride enfeksiyona yol açar.

Herpes virüsünün 8 tipi bulunur. Tip 1 olarak bilinen uçuk virüsü ağız ve yüzden, tip 2 olarak bilinen uçuk virüsü ise daha çok genital bölgede görülen deri enfeksiyonlarından sorumludur.

UÇUK HANGİ DURUMLARDA MEYDANA ÇIKAR?

Uçuk virüsü vücuda yerleştikten sonra enfeksiyon yaratmak için bağışıklığın zayıfladığı uygun zamanı bekler. Bu nedenle uçuk virüsü regl dönemindeki kadınlarda, kansızlık ve demir eksikliği görülen kişilerde, AIDS ve kanser hastalarında, kemoterapi alan hastalarda ve kortizon ilacı kullananlarda daha sık görülür.

Bunun yanında kesilme, çizilme, ezilme ve yanma gibi deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda, stres ve depresyon gibi psikolojik durumlarda, aşırı korkma ve kabus görme gibi durumlarda da uçuk oluşumuna sıklıkla rastlanır.

UÇUK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vücuda yerleşen uçuk virüsünden tamamen kurtulmak oldukça zordur. Bu yüzden uçuk tedavisinde amaç bu virüsten kurtulmak değil, virüsten kaynaklanan deri enfeksiyonunun iyileştirilmesi ve yayılmasını önlemektir. Uçuk tedavisinde herpes virüsünün pasif hale getirilmesi amacıyla antiviral özellikte ilaçlar kullanılır.

Bu ilaçlar genellikle krem, jel ya da losyon şeklindedir. Bu ilaçların düzenli olarak kullanılmasının yanında uçuğun yayılmaması için uçuklu bölgenin kaşınmamasına dikkat edilmelidir. Patlatılan uçukların içindeki sıvının cilde dağılması, enfeksiyonun yayılmasında etkili olacağından bu duruma dikkat edilmelidir.

Uçuğun ortaya çıkmasının önlenmesi içinse bağışıklık sistemini zayıflatacak durumlardan olabildiğince uzak durulmalı ve dengeli beslenilmelidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.