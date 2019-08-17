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Uçuk nasıl iyileşir? Uçuk nasıl geçer?

Uçuk, herpes simpleks virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan ve dudak, ağız veya diş etinde yaralar ile ortaya çıkan bir mikrobik enfeksiyondur. Tıp literatüründe oral herpes ya da herpes labialis olarak da isimlendirilir. Uçak yaraları genellikle dudak ve çevresinde kümeler halinde yerleşmiş içi sıvı dolu ağrılı kabarcıklar şekilde ortaya çıkar. Bununla birlikte dil de dahil olmak üzere cilt üzerinde herhangi bir yerde ortaya çıkabilirler. Peki Uçuk nasıl iyileşir? Uçuk nasıl geçer?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:07
Uçuk nasıl iyileşir? Uçuk nasıl geçer?

Uçuk, herpes simpleks virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan ve dudak, ağız veya diş etinde yaralar ile ortaya çıkan bir mikrobik enfeksiyondur. Tıp literatüründe oral herpes ya da herpes labialis olarak da isimlendirilir. Uçak yaraları genellikle dudak ve çevresinde kümeler halinde yerleşmiş içi sıvı dolu ağrılı kabarcıklar şekilde ortaya çıkar. Bununla birlikte dil de dahil olmak üzere cilt üzerinde herhangi bir yerde ortaya çıkabilirler. Peki Uçuk nasıl iyileşir? Uçuk nasıl geçer?

Uçuk virüsünden tamamen kurtulmanın günümüzde kesin bir yolu yoktur. Fakat uçuk oluşumlarını önlemeye, en azından azaltmaya yönelik yollar izlenebilir. Örneğin; strese bağlı gelişen uçuğun yeniden nüksetmemesi için stres sebepli durumlardan uzak durulmalı ve stresi azaltacak gevşeme teknikleri uygulanmalıdır. Uykusuzluk veya yorgunluk sebepli uçuklarda ise, kaliteli bir uyku sağlanmalı ve iyice dinlenilmelidir. Aşırı güneş ışığı ve UV ışınları sebepli uçuklarda ise dudak ve ağız çevresine yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulanabilir. Ayrıca şapka kullanarak direkt güneş ışınlarından korunabilirsiniz. Uçuğu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, bu kişilerin makyaj malzemesi, tıraş bıçağı veya havlu gibi kişisel eşyaları kesinlikle kullanılmamalıdır. Eller gün içerisinde sık sık yıkanmalı, dezenfekte edilmeyen ellerle ağız ve yüze temas edilmemelidir. Mevcut uçuklara ise asla dokunulmamalıdır.

Uçuk nasıl iyileşir?

Tüm önlemlere rağmen yine de uçuk oluşumu ile karşılaşılabilir. Uçuk tedavisi için de evde bazı tedavi yöntemleri denenebilir. 1. Uçuk kendini genellikle kaşınma, sızlama veya yanma gibi belirtilerle gösterir. Bu gibi belirtiler hissedilmeye başlandığında, uçuğun verdiği rahatsızlığı azaltabilmek için antiviral uçuk kremleri kullanılabilir. Ayrıca uçuklu bölgeye uygulanacak alkol, bölgedeki enfeksiyonun önüne geçmenize yardımcı olacaktır. 2. Uçuklar can sıkıcı ağrı ve sızılara yol açabilir. Bu ağrıları azaltmak için uçuklu bölgeye buz uygulanabilir. 3. En önemlisi ise dudak çevresinde uçuk dışında birçok farklı dermatolojik hastalık olabileceği göz önüne alınarak bir uzman görüşüyle hareket edilmelidir.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:07
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