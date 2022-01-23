Üçü de kadın! Kadınlar mı sürülüyor piyasaya acaba?

Türkiye HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı sözlüsü ile 5 yıl önce çekilen görüntülerini konuşurken, şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu’nun Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yönelik sözleri gündem oldu. Daha Sezen Aksu gündemden düşmemişken, Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakareti büyük infiale neden oldu. Tüm bu olayların peş peşe ortalığı karıştırmasını ve hepsini başrolünde bir kadın olmasını hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Kadınlar mı sürülüyor piyasaya acaba.. Anlamakta, zorluk çekiyorum.. Bu kapsamda, Semra Güzel’in fotoğrafının yeni çıkmasını belki bir daha incelememiz lazım. Sezen Aksu’nun 5 yıl önceki şarkı sözlerinin şimdi çıkmasını bir daha tartışmalıyız. Olur ya.. Bu da bir profesyonel algı çalışması olabilir..” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Semra Güzel olayında aynı hikaye.

Sezen Aksu olayında aynı hikaye..

“5 yıl önceki olaylar üzerinden, şimdi gündem değiştirmek için üzerine gidiyorsunuz!” diyorlar..

Sanki 5 yıl önce, Semra Güzel gelmiş, PKK’lı teröristle silahlı olarak çektirdiği fotoğrafı bize göstermiş, biz de “Aaa çok güzel bir fotoğraf” diyerek onay vermişiz.

Sonra da, 5 yıl geçmiş, o fotoğrafı yeni görüyormuşuz gibi..

“Bu ne rezalet” diyoruz.

Veya.

Sezen Aksu 5 yıl önce bir şarkı söylemiş. Şarkıda ilk Peygambere hakaret içerikli ifadeler kullanmış.

Bırakın bir Peygambere, şimdi Türkiye’nin kurucularından birisi diye kabul edilen isme dahi söylense, kıyamet kopartılacak ifadeleri, bir Peygambere söylemekten çekinmemiş ve getirip bize göstermiş.

Biz de o şarkı sözlerine o tarihte onay vermişiz. “(Haşa) çok güzel sözler” demişiz..

5 yıl sonra, şimdi enflasyonu unutturmak için veya döviz kurlarındaki çalkantıyı akıllardan çıkarmak için 5 yıl önce onay verdiğimiz (!) şarkı sözlerine, şimdi itiraz ediyormuşuz.

Yok böyle bir şey..

Bizim o şarkıdan da, sözlerinden de haberimiz yoktu.

Haberdar olduğumuzda da, tepkimizi koyduk..

Dolayısıyla.. İki olayda da.

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