Ücretsiz tablet başvurusu ile tablet dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." demişti. Bakan Selçuk, "500 bin tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." dedi. Peki ücretsiz tablet hangi okullarda dağıtılıyor?

Ücretsiz tablet hangi illerde dağıtılıyor?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor. Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı. Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850, İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.