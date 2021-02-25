Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvurusu nereden yapılır?

Salgın sebebiyle yapılan kısıtlamalar yüzünden eğitime ara verilmişti. Ancak eğitimin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birtakım girişimler de bulunularak bu kısıtlamaların etkisini azaltmak adına bazı önlemler alındı. Öncelikle online eğitime geçilmişti sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı tabletler dağıtmıştı. Tabletlerin ne zaman dağıtılacağı ve tablet başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte “MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak?” sorularının cevabı…

Şubat ayında 100 bin tablet dağıtıldı…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA destek noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA mobil destek aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. Ocak ayında ilk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk; ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.

Tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanının dağıttığı 25 GB kotalı ücretsiz tabletler, ailenin gelir durumu, öğrencilerin başarısı ve ihtiyaç durumuna göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilecek. Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmıyor. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmeyiniz.