Ücretsiz sağlık hizmeti ne zamana kadar alınır? Sağlık sigortasında yaş sınırı kaç?

SGK'ya bağlı işçi, bağ-kurlu, memur gibi devletin sosyal güvenlik hizmeti altında olan bütün çalışanlar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası türü tahlil, muayene, tetkik ve küçük cerrahi müdahaleler gibi ayakta tedavi hizmetleriyle oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer yatarak tedavi hizmetlerini kapsar.

Sağlık sigortasında yaş sınırı kaç?

1998 doğumlu üniversite mezunu olan kızımız için SGK’dan ne zamana kadar ve hangi şartlarda ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edebileceğiz? sorusunu Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu cevabı verdi:

Genel Sağlık Sigortası kapsamında gençler 18 yaşına kadar ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Eğitim görenler için lise ve dengi okul mezunları için yaş sınırı 20, üniversite mezunları için yaş sınırı 25. Ayrıca öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle de prim ödemeden, ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Ancak yaş sınırının aşılmaması gerekiyor. Üniversiteden mezun olan bir genç, 24 yaşındaysa iki yıl değil bir yıl prim ödemeden sağlık hizmeti alabilir, yaş 25’i geçti mi primini kendi ödemek durumunda. Bu kapsamda kızınız 24 yaşında ve bir yıl daha ücretsiz sağlıktan yararlanabilecek, 25 yaşını geçtiğinde eğer çalışmıyorsa primini kendi ödeyerek, Genel Sağlık Sigortası kapsamına girecek."