  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı başvurusu Dikkat! Ücretsiz patates ve soğan mı dağıtılacak?
Ekonomi

Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı başvurusu Dikkat! Ücretsiz patates ve soğan mı dağıtılacak?

Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı ne zaman yapılacak, nereden dağıtılaca? Vatandaşa ücretsiz pPatates ve soğan dağıtımı için müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, patates ve kuru soğan stoğundaki artışa dikkat çekerek stoklarda bulunan patates ve kuru soğanı alımı yapılacağını ve bu alımların da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımının gerçekleştirileceğini söyledi. Peki Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:56:00 - 2021-04-09 11:31:26
Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı başvurusu Dikkat! Ücretsiz patates ve soğan mı dağıtılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli korona nedeniyle patates ve kuru soğan stoklarında artış olduğunu söyleyerek, ”Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır. Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.” dedi.

Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.

Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı ne zaman yapılacak?

Pakdemirli, ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımına ilişkin ise, “Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup mübarek Ramazan Ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır. Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı nereden yapılacak?

TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mert

Üreticiyi de tüketiciyi de rahatlatabilecek çok güzel bir uygulama, kim akıl ettiyse sağ olsun.
  • Yanıtla
Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
Gündem

Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle zorunlu iniş yaptı.
Mehmet Metiner'den Ayasofya İmamı tepkisi
Gündem

Mehmet Metiner'den Ayasofya İmamı tepkisi

Görevinden affını isteyen Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ile ilgili karalama kampanyasına tepki gösteren Mehmet Metin..
O ilde iki köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Gündem

O ilde iki köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay