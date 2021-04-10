Ücretsiz patates, soğan yardımı nasıl, nereden alınır?

Ücretsiz patates, soğan dağıtımına ilişkin detaylar merek kazandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğini belirtti.

Ücretsiz patates, soğan yardımı nasıl alınır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son zamanlarda ülkemizdeki pazarda patates ve kuru soğanda stok fazlalığını önüne geçilmesi için ihtiyacı olan hanelere patates ve kuru soğan ücretsiz olarak temin edilecek. Bu yardımın İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Valiliklerin gözetiminde, ihtiyacı olan kişilere Ramazan’dan önce ulaştırılması bekleniyor. İllerdeki valilerin gerekli incelemeler doğrultusunda hazırlıklarda bulunup gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar. Gönüllü olarak yapılacak bu yardımda 9 Nisan 2021 tarihine kadar TMY’ya yani ([email protected]) bildirmesi gerekiyor.