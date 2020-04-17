Ücretsiz maske nasıl alınır?

basvuru.turkiye.gov.tr: Ücretsiz maskelerin dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda bazı vatandaşlar maskelerin ellerine ulaşmadığını söylüyor. Eczanelerden ücretsiz maske almak isteyenler telefonlarına gelecek sms kodunu bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sms kodu gelmeyenlere yapılması gerekenleri açıkladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek.

Ücretsiz maske kaç günde gelir?

Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin edilmektedir.

E-devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek.