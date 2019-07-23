0553 313 94 23

Ücretsiz kargo seçeneği e-ticarette rekabeti artırıyor

KOBİ E-ticaret Raporu’na göre ücretsiz kargo hizmeti sunan mağazaların oranı yüzde 11 artarak yüzde 49’a ulaştı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:28
Ücretsiz kargo seçeneği e-ticarette rekabeti artırıyor

KOBİ E-ticaret Raporu’na göre ücretsiz kargo hizmeti sunan mağazaların oranı yüzde 11 artarak yüzde 49’a ulaştı. Tüketicinin kargo ücretini karşılayan firmalar, rekabette öne çıkarken satın almayı da teşvik ediyor. Araştırmalara göre ücretsiz kargo seçeneği, tüketicininsatın alma kararını yüzde 94 oranında olumlu etkiliyor.


2018’de yüzde 18 büyüme kaydeden global e-ticaret hacmi yaklaşık 3 trilyon dolara yükselirken, Türkiye’de ise yüzde 42 büyümeyle 60 milyar liraya ulaştı. Tüketicilerin internet alışverişlerinde satın alma kararını etkileyen unsurları incelediklerini belirten e-ticaret altyapı sağlayıcısı Ideasoft CEO’su Seyhun Özkara, “Yüzde 49’luk oranla tüketicinin en büyük beklentisi ‘para iade’ seçeneği olarak karşımıza çıktı. Beğenilmeyen ürünün değiştirilmek üzere aynı gün geri gönderilmesi ise yüzde 45 oranla ikinci sırada yer alıyor. ‘Ücretsiz kargo’ seçeneği ise yüzde 44 oranla üçüncü sırada yer alıyor.


Aynı gün teslimat seçeneği revaçta


E-ticaretin dünya genelinde yaygınlaşması ile birlikte tüketicilerin özellikle ürün teslimatı konusundaki beklentileri de arttı. E-ticaret sitelerindeki “aynı gün teslimat” ve “ücretsiz kargo” seçenekleri, rekabet konusunda avantaj sağladığı için önem taşıyor. Aynı gün teslimat beklentisinin giderek standart bir uygulamaya dönüşmeye başladığı günümüzde, şirketler de teslimat konusunda farklı çözümler üretiyor. Gelişmiş birçok pazarda yer alan Amazon gibi şirketler, büyük şehirlerin yakınına kurdukları dagıtım agları ve drone ile müsterilerine aynı gün teslimat olanagı sunmak için çalışmalar yürütüyor. Müsterilerin, ürünlerini talep ettikleri belli noktalardan teslim almalarını saglayan yöntemlerin ise Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaya başlaması öngörülüyor.


Türkiye’deki online alışverişlerin yarısında kargo ücretsiz


Ideasoft’un 2018 KOBİ E-ticaret Raporu verilerine göre, 2017 yılında internetten yapılan alışverişlerin yüzde 38’inde ücretsiz kargo imkanı sunuldu ve bu oran 2018 yılında yüzde 49’a yükseldi. E-ticaret siteleri kargo ücretini karşılayarak rekabette öne çıkmayı amaçlarken, tüketicileri de satın alma davranışı için motive etmeye çalışıyor.


E-ticaret şirketlerine kargo ve lojistik desteği


Kargo ve teslimat süreçleri bu kadar önemli olunca e-ticarete adım atan şirketlerin bu süreci yönetme şekli de önem taşıyor. Şirketlere bu konuda etkili ve kolay çözümler sunduklarını ifade eden Seyhun Özkara “Bir teknoloji şirketi olarak Ideasoft, müşterileri için e-ticarete ait süreçleri kolaylaştırmak, iş gücü ve zaman kaybını azaltmak, inovatif çözümlere müşterilerini kolay ve hızlı yoldan adapte edebilmek adına farklı entegrasyonlar kullanıyor. Başta KOBİ’ler olmak üzere e-ticaret altyapımızı kullanan yaklaşık 7.000 sanal mağazanın; siparişlerini hızlı bir şekilde kargo şirketine iletmesine ve müşterilerine süreçle ilgili bilgi vermesine yardımcı oluyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta kaza sonucu 5 manda telef oldu!
    1. Sivas'ta kaza sonucu 5 manda telef oldu!
    2. Ters şeritte giden tır, yürekleri..
    3. Emeklilik başvurusu için Temmuz ayının..
    4. Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
    5. Başkan Sever açılışa katıldı
    6. Eskişehirspor yeni sezon formalarını..
    7. TSK’dan ağır yara alan PKK dağlardan..
    8. Bağ-Kur ölüm maaşı nasıl dağıtılır
    9. III. Tarım Orman Şurası’na ön hazırlık..
    10. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
    11. Fanatik taraftardan Fatih Terim’e davet
    12. Çocuklarını ve akrabalarını öldüren..
    13. Basında sansürün kaldırılışının 111...
    14. Pusulayı şaşıran gençlik
    15. Filipinler’de ele geçirilen kaçak..
    16. TÜRSAB-UNDP iş birliği
    17. Kazakistan sağlık sektörü heyetinden..
    18. Kalp ve akciğerine yapışık 8 santimlik..
    19. İmzalar atıldı! Akkuyu Nükleer..
    20. Amasya’da kaçak içki operasyonu: 1..
    21. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi..
    22. "Kupa kazanmak istiyorum o yüzden..
    23. Eğitimde neler yapılmalı?
    24. Türk Üniversiteli Kadınlar..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün’de
    26. Rusya’da çocuk kampında yangın: 1 ölü,..
    27. Köylülerin imece usulü yol bakım..
    28. Yardım kuruluşlarının vekaleten kurban..
    29. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
    30. Sıtma parazitleri Güneydoğu Asya'da..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar