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Ekonomi Ücretsiz izin ve prim desteğinin kapsamı genişletildi
Ekonomi

Ücretsiz izin ve prim desteğinin kapsamı genişletildi

Pandemi tehdidine karşı alınan sosyal ve ekonomik önlemlere yenisi eklendi. Ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörleri kapsamı genişletildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 02:08:00 -
Ücretsiz izin ve prim desteğinin kapsamı genişletildi

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yürürlüğe girdi. Kanunla ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi. Yeni dönemde yeme içmenin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ile kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin ve sigorta prim desteği verilecek.

Pazarlıkla satış

Kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla satılabilecek. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünler komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek. Kanunla hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem 12 aya çıkarılacak.

Kredi borçları yapılandırılacak

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

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