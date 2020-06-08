Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğunluğu önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldığını açıkladı.

Mayıs ayı ücretsiz izin desteği ödemeleri başladı. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."