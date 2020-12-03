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Ekonomi Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? | Nakdi destek bu hafta yatar mı?
Ekonomi

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? | Nakdi destek bu hafta yatar mı?

Nakdi destek maaşı ne zaman son? | Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara devlet her ay maaş ödemesi yapıyor. Ücretsiz izin maaşı alanlar 'Nakdi destek maaşı bitti mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. Nakdi destek maaşı ne zaman yatar? | Bu hafta ücretsiz izin maaşı yatar mı? | ücretsiz izin maaşı ne zaman son? | Nakdi destek maaşı kaç ay uzadı?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:57:00 -
Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? | Nakdi destek bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenir? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. Aralık ayıyla birlikte milyonlarca kişi nakdi destek maaşının ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? | Nakdi destek bu hafta yatar mı?

Nakdi destek maaşı ya da ücretsiz izin maaşı olarak bilinen ödeme mayıs ayından itibaren vatandaşlara ödenmeye başladı. Nakdi destek maaşı 17 Kasım 2020'de sona erecekti. Ancak alınan kararla nakdi destek maaşı ve işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2020'ye uzatıldı.

Ücretsiz izin maaşı her ayın 8 ila 10’u arasında hesaplara yatıyor. Bu ay ödemelerin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunanların maşları hesaplarına yatıyor. Sistemde kayıtlı ıban numarası olmayanlar ise PTT şubelerinden maaşlarını alabiliyor.

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