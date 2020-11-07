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Ekonomi Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? | Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?
Ekonomi

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? | Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Nakdi destek maaşı pazartesi yatar mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. Hal böyle olunca ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar ekonomik açıdan zor duruma düşmekten endişe etmeye başladı. Burada da devlet vatandaşına destek elini uzattı. Mayıs ayından bu yana ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş ödeniyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman bitecek? | Nakdi destek maaşı uzadı mı? | Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı? | Bu hafta ücretsiz izin maaşı yatar mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:33:00 -
Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? | Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatar kasım ayı | Koronavirüs salgını sebebiyle işten çıkarma yasağının yanı sıra çalışanlara ve işverenlere pek çok destek sağlandı. Bunlardan biri de ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen nakdi destek maaşı. Resmi Gazete’de yayınlanan son karara göre işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek maaşı 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman sona erecek?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? | Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı normal şartlarda kasım ayında son kez hesaplara yatacaktı. Ancak alınan kararla nakdi destek maaşı 2 ay süreyle uzatıldı. Hal böyle olunca kasım ve aralık ayları için de vatandaşlara maaş ödenecek. Aralık ayı ödemelerini ocak ayında alacak.

Vatandaşlar ekim ayı ödemelerinin kasım ayının kaçında ödeneceğini araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” dedi.

Nakdi destek maaşları İŞKUR sisteminde IBAN numarası bulunanların hesaplarına yatırılıyor. Sistemde hesap bilgisi olmayanların maaşları PTT şubelerinden ödeniyor.

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