Koronavirüs salgını hem sağlık sistemini hem de ekonomiyi etkiledi. Vatandaşların bu süreçten en az hasarla çıkması için devlet ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği sağlamaya karar verdi. İşte, detaylar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adımlarının geldiği noktayı değerlendirdi.

Albayrak, vatandaşların işlerini kaybetmemesinin öncelikleri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu, 700 bini onaylandı” dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu! Ücretsiz izin maaş başvurusu şartları

3 ay ödenecek olan ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları açıklanmadı. Kısa süre içerisinde başvuru şartlarının açıklanması bekleniyor. Başvurunun nasıl yapılacağı da henüz belli değil.