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Ekonomi

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. Ale, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvurularının başladığını açıkladı. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?

2020-04-24 23:50:00 -
Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı." dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?

Bakan Selçuk, "Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

 

Bakan Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler." dedi.

Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirtti

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