Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorin fiyatlarında 25 Nisan Salı günü indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

Motorin fiyatlarına indirim yolda. 25 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 20 lira 23 kuruş, Ankara'da 20 lira 60 kuruş, İzmir'de 20 lira 67 kuruş.

Fiyatlar, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

İşte, Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 22 Nisan Cumartesi sabahı 81.75 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 81.1 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 21,2 TL

Motorinin litre fiyatı 20,15 TL

LPG litre fiyatı 10,25 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 21,25 TL

Motorinin litre fiyatı 20,21 TL

LPG litre fiyatı 10,52 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,59 TL

Motorinin litre fiyatı 20,58 TL

LPG litre fiyatı 10,45 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,58 TL

Motorinin litre fiyatı 20,65 TL

LPG litre fiyatı 10,3 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.