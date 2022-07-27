Ücretli öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? Öğretmen ek ders ücreti 2022:

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görev yapan öğretmenlere maaş harici girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesinin kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyordu. MEB’den ücretli öğretmene 2019 ders ücretlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Ek ders ücretleri ne kadar oldu ? Hafta içi ve hafta sonu verilen ek dersleri ücret tarifeleri hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır.’ demişti.

Ücretli öğretmen ek ders ücretleri ne kadar?

Ek Ders ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılan değişiklik ile Ek Ders Ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödemesi gerçekleştirilecek.

2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar kaç TL?

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ile ilgili açıklama Resmi Gazete’de yayımlandı. Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme gazete içerisinde yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin sigorta prim gün sayıları nasıl belirlenir?

Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki yazısı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak görev yapanların prim ödeme gün sayılarının 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu; uzman ve usta öğretici statüsü dışında görev yapanların prim ödeme gün sayılarının ise, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. (Bakınız. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19. 115706-45/10283 sayılı yazısı.)

MEB'de ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacını kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı durumlarda, uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saate kadar, belirtilen nitelikleri taşımayanlardan olmak üzere iki farklı şekilde görevlendirme yapılmakta ve bunlar, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlanmaktadır.(Bakınız. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Saatlerine İlişkin Karar ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik)