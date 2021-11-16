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Ekonomi Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 yükseldi
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artarak 13 milyon 885 bin 464’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:15:00 -
Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 yükseldi

Çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 8.6, inşaat sektöründe yüzde 10.1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9.6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0.5 yükseldi. Bu dönemde çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 artarken; inşaat sektöründe yüzde 0.1 azaldı.

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