Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 yükseldi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artarak 13 milyon 885 bin 464’e ulaştı.
Çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 8.6, inşaat sektöründe yüzde 10.1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9.6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0.5 yükseldi. Bu dönemde çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 artarken; inşaat sektöründe yüzde 0.1 azaldı.