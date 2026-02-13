  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı arttı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ücretli çalışan sayısı arttı!

Ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 763 bin 671 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

