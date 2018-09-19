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Ücretli 5 bin sözleşmeli öğretmen ek atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde 5 bin ücretli sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını daha önceden açıklanmıştı. 5 bin sözleşmeli öğretmen ek atama yapılacak mı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin ek atama başvurularının yarın başlayacağını açıkladı. Peki 5 bin sözleşmeli ek atama başvuru şartı nedir? Ücretli 5 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman?

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:31
Ücretli 5 bin sözleşmeli öğretmen ek atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde 5 bin ücretli sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını daha önceden açıklanmıştı. 5 bin sözleşmeli öğretmen ek atama yapılacak mı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin ek atama başvurularının yarın başlayacağını açıkladı. Peki 5 bin sözleşmeli ek atama başvuru şartı nedir? Ücretli 5 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı. MEB bünyesinde ücretli 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapmıştı. Yapılan atamalar sonrası 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunlar için öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek. Ücretli sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapacakların MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmaları gerekecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Takvime göre adayların ön başvuruları yarından itibaren 26 Eylül'e kadar alınacak. Ücretli sözleşmeli 5 bin öğretmenlik sözlü sınavlar 5-14 Ekim'de yapılacak ve 30 Ekim'de sonuçlar ilan edilecek.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:31
  1. ücretli sözleşmeli öğretmen ek atama başvuruları
  2. 5 bin sözleşmeli öğretmen ek kontenjanları

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