Maaşı yükseltilmeyen bir işçi kıdem tazminatını ve ihbar hattının alarak işten ayrılabilir mi? Kendi isteği ile işten ayrılanların kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten çıkarılması gerekiyor. Peki ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

Kıdem tazminatı alma şartları 2018 iş kanunu