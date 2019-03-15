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Üçpınar Cumhur İttifakını bağrına bastı

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 12:38
Üçpınar Cumhur İttifakını bağrına bastı

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Üçpınar Mahallesinde yoğun ilgiyle karşılandı. Mahalleliye bir de müjde veren Başkan Çerçi, tarihi okulun da restore edileceğini söyledi.


Cumhur İttifakı adayı ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Üçpınar Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Miting havasında geçen mahalle ziyaretinde Başkan Çerçi’ye 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. Mahalle meydanında düzenlenen ziyarette bayraklar ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çerçi ve beraberindekiler mahallelilere projelerini anlattı.


Toplantıda ilk konuşmayı yapan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Cumhur İttifakının Üçpınar’da en yüksek oyu alacağına inandığını söyledi. Katıöz’ün ardından konuşan MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat da Cumhur İttifakının zarar görmesini isteyen güçlere en büyük cevabın birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.


Üçpınar Mahallesinde düzenlenen mitingde konuşan 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş ise, Cumhur İttifakına verilen her bir oyun birlik ve beraberlik mesajı olduğunu vurguladı.



Üçpınar’a restorasyon müjdesi


Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak 5 yılda büyük hizmetlere imza atmanın mutluluğunu yaşarken yeni dönemde de Üçpınar Mahallesine restorasyon müjdesi verdi. Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak 5 yılda ilçemize büyük hizmetler yaptık. Toplu konut hamlelerinden sosyal yardım işlerine kadar pek çok alanda ilçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözettik. Üçpınar Mahallemizde de büyük çalışmalara imza attık. Sizlerin ihtiyaçlarını önceleyerek en hızlı şekilde taleplerinizi karşılamaya çalıştık. Tabii ki bütün hizmetlerimizi tamamladık diyemeyiz. Eksiklerimizi biliyoruz. İnşallah onları da tamamlayacağız. Ayrıca bu gün bir müjde de vermek istiyorum. Camimizin yanındaki tarihi okulu da Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürüteceğimiz ortak proje ile restore edeceğiz. İnşallah yeni dönemde o tarihi bina eski ihtişamına tekrar kavuşacak” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı adayları el ele vererek Üçpınar Mahallesi sakinlerini selamladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:38
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