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Üçoluk ve Ceylandere Mahalleleri arası yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu ilçesi Üçoluk ve Ceylandere Mahalleleri arasında kalan 7 kilometre uzunluğundaki arteri asfalt çalışmalarıyla yeniliyor.

09 Temmuz 2019 Salı 15:29
Üçoluk ve Ceylandere Mahalleleri arası yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu ilçesi Üçoluk ve Ceylandere Mahalleleri arasında kalan 7 kilometre uzunluğundaki arteri asfalt çalışmalarıyla yeniliyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karasu ilçesinin Üçoluk ve Ceylandere Mahalleleri arasında kalan 7 kilometre uzunluğundaki arter yeni yüzüne kavuşturuluyor. 2 kilometresinin tamamlandığı çalışmalarda toplamda 8 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.


Üçoluk Mahalle Muhtarı Erdal Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada , “Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. 7 kilometre uzunluğundaki yolumuzun gerçekten çok büyük sıkıntıları bulunuyordu. Vatandaşlarımız kış aylarında çamur ve kardan dolayı, yazın da toz ve topraktan dolayı zorluklar yaşamaktaydı. Hamdolsun Büyükşehir Belediyemiz bizim derdimize derman oldu. Başta Başkanımız Ekrem Yüce olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:29
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