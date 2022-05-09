UCM'ye çağrı: Soruşturma açın

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgalci İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararı başta olmak üzere işgal altındaki topraklardaki ihlallerine ilişkin derhal soruşturma açma çağrısı yaptı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Mesafir Yatta bölgesine bağlı bazı Filistin köylerini yıkarak, Filistinlileri zorla göç ettirme planları" ile ilgili konuştu.

Şelalde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'dan, terörist İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine ilişkin derhal soruşturma açmasını istedi.

Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinlilerin, toprak sahibi siviller olduğunu, işgalci İsrail'in bu kişileri zorla göç ettirmeye çalıştığını kaydeden Şelalde, "BM tarafından alınan 700'den fazla karar var. İsrail'i, 2334 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası meşru kararları uygulamaya zorlamak için Güvenlik Konseyi toplantısına ihtiyaç var." dedi.

Şelalde, terörist İsrail'in büyük ihlaller gerçekleştirdiğine işaret ederek, tehcirin Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

İşgalci İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi 5 Mayıs Perşembe günü, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

İşgalci İsrail mahkemesinin, bölgenin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddetmesi, bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açmıştı.

Ne olmuştu?

İşgalci terörist İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İşgalci İsrail, söz konusu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek, bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini isterken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile işgalci İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. Terörist İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.